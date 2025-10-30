Army Recruitment : कोटा में आज से 6 नवंबर तक सेना भर्ती, जानें किस दिन राजस्थान के किस जिले की होगी भर्ती

सेना भर्ती से पहले बुधवार को सील किया गया उम्मेद सिंह स्टेडियम। फोटो पत्रिका
Army Recruitment : कोटा में सेना भर्ती रैली का आयोजन गुरुवार सुबह से किया जाएगा। बुधवार देर रात 12 बजे बाद बूंदी, ब्यावर और डूंगरपुर के अभ्यर्थियों ने उम्मेद सिंह स्टेडियम में रिपोर्टिंग की। सुबह तीनों जिलों के अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। बुधवार को सुरक्षा की दृष्टि से स्टेडियम को सेना की ओर से चाक-चौबंद कर दिया गया।
सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया कि कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में 30 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक राज्य के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों की सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के 18 जिलों के 6 हजार से अधिक अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। उन्होंने बताया कि इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन 29 को आयोजित होने वाली करौली जिले की सेना भर्ती रैली बेमौसम बरसात के कारण ट्रैक गीला होने से अब 5 नवम्बर को आयोजित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र ई-मेल से भेज दिए गए हैं। करौली जिले के अभ्यर्थियों को नए प्रवेश पत्र भेजे गए हैं। भर्ती स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
उन्होंने बताया कि रात को अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग के बाद अगली सुबह अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। दौड़ के बाद शारीरिक परीक्षण के तहत लंबाई, सीना और हेल्थ चैकअप किया जाएगा। हर दिन एक से डेढ़ हजार अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच भर्ती की जाएगी। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सेना भर्ती में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। कई लोग युवाओं को नौकरी के नाम पर झांसा देते हैं और कई दलाल युवाओं से रुपयों की वसूली कर लेते हैं। ऐसे में युवा ऐसे लोगों से सतर्क रहें।
30 अक्टूबर : बूंदी, ब्यावर और डूंगरपुर।
31 अक्टूबर : बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ, दौसा, डूंगरपुर, पाली, झालावाड़, संलूबर, प्रतापगढ़ और उदयपुर।
1 नवम्बर : कोटा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, ब्यावर, करौली, टोंक।
2 नवम्बर : झालावाड़ और भीलवाड़ा।
3 नवम्बर : पाली, दौसा, प्रतापगढ़ और संलूबर।
4 नवम्बर : बांरा, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़।
5 नवम्बर : करौली।
6 नवम्बर : अभ्यर्थियों का मेडिकल किया जाएगा।
