Army Recruitment : कोटा में आज से 6 नवंबर तक सेना भर्ती, जानें किस दिन राजस्थान के किस जिले की होगी भर्ती

सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया कि कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में 30 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक राज्य के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों की सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के 18 जिलों के 6 हजार से अधिक अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। उन्होंने बताया कि इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन 29 को आयोजित होने वाली करौली जिले की सेना भर्ती रैली बेमौसम बरसात के कारण ट्रैक गीला होने से अब 5 नवम्बर को आयोजित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र ई-मेल से भेज दिए गए हैं। करौली जिले के अभ्यर्थियों को नए प्रवेश पत्र भेजे गए हैं। भर्ती स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं।