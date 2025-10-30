Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Army Recruitment : कोटा में आज से 6 नवंबर तक सेना भर्ती, जानें किस दिन राजस्थान के किस जिले की होगी भर्ती

Army Recruitment : कोटा में सेना भर्ती रैली का आयोजन गुरुवार सुबह से किया जाएगा। बुधवार देर रात 12 बजे बाद बूंदी, ब्यावर और डूंगरपुर के अभ्यर्थियों ने उम्मेद सिंह स्टेडियम में रिपोर्टिंग की। जानें किस दिन राजस्थान के किस जिले की होगी भर्ती।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 30, 2025

Army Recruitment in Kota from today till 6 November know on which day recruitment which district of Rajasthan

सेना भर्ती से पहले बुधवार को सील किया गया उम्मेद सिंह स्टेडियम। फोटो पत्रिका

Army Recruitment : कोटा में सेना भर्ती रैली का आयोजन गुरुवार सुबह से किया जाएगा। बुधवार देर रात 12 बजे बाद बूंदी, ब्यावर और डूंगरपुर के अभ्यर्थियों ने उम्मेद सिंह स्टेडियम में रिपोर्टिंग की। सुबह तीनों जिलों के अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। बुधवार को सुरक्षा की दृष्टि से स्टेडियम को सेना की ओर से चाक-चौबंद कर दिया गया।

सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया कि कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में 30 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक राज्य के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों की सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के 18 जिलों के 6 हजार से अधिक अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। उन्होंने बताया कि इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन 29 को आयोजित होने वाली करौली जिले की सेना भर्ती रैली बेमौसम बरसात के कारण ट्रैक गीला होने से अब 5 नवम्बर को आयोजित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र ई-मेल से भेज दिए गए हैं। करौली जिले के अभ्यर्थियों को नए प्रवेश पत्र भेजे गए हैं। भर्ती स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

ऐसे चलेगी प्रकिया

उन्होंने बताया कि रात को अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग के बाद अगली सुबह अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। दौड़ के बाद शारीरिक परीक्षण के तहत लंबाई, सीना और हेल्थ चैकअप किया जाएगा। हर दिन एक से डेढ़ हजार अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच भर्ती की जाएगी। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।

पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी

उन्होंने बताया कि सेना भर्ती में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। कई लोग युवाओं को नौकरी के नाम पर झांसा देते हैं और कई दलाल युवाओं से रुपयों की वसूली कर लेते हैं। ऐसे में युवा ऐसे लोगों से सतर्क रहें।

इस दिन इस जिले की भर्ती

30 अक्टूबर : बूंदी, ब्यावर और डूंगरपुर।
31 अक्टूबर : बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ, दौसा, डूंगरपुर, पाली, झालावाड़, संलूबर, प्रतापगढ़ और उदयपुर।
1 नवम्बर : कोटा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, ब्यावर, करौली, टोंक।
2 नवम्बर : झालावाड़ और भीलवाड़ा।
3 नवम्बर : पाली, दौसा, प्रतापगढ़ और संलूबर।
4 नवम्बर : बांरा, टोंक, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़।
5 नवम्बर : करौली।
6 नवम्बर : अभ्यर्थियों का मेडिकल किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : संसद के मानसून सत्र में मदन राठौड़ का रहा जलवा, 57 प्रश्न पूछकर रहे टॉप पर, लेकिन सोनिया गांधी ने सबको चौंकाया
उदयपुर
Parliament monsoon session Rajasthan Madan Rathore dominated He topped 57 questions Sonia Gandhi failed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 08:12 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Army Recruitment : कोटा में आज से 6 नवंबर तक सेना भर्ती, जानें किस दिन राजस्थान के किस जिले की होगी भर्ती

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Anta by-Election : भाजपा ने मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर को नहीं सौंपी कोई जिम्मेदारी, सब हैरान, जानें क्यों

Anta by-Election BJP ministers Madan Dilawar and Hiralal Nagar were not given any responsibilities surprising everyone Find out why
कोटा

‘मोंथा’ चक्रवात का असर: IMD ने दिया 180 मिनट के लिए अंधड़-बारिश का येलो अलर्ट, राजस्थान में अगले 5 दिन ऐसा रहेगा मौसम

rain
कोटा

Rajasthan Rain: आफत की बारिश से किसान हुए परेशान, खेतों में भर गया पानी, फसलें बर्बाद

कोटा

6 मिनट के रैप बीट्स में संस्कृत श्लोक और चौपाइयों के साथ गा दी पूरी रामायण, जानें कौन है राजस्थान के सिंगर सोमेश्वर

कोटा

Kota: इंस्टाग्राम की दोस्त से मिलने आया और बना लिए संबंध, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ऐंठता रहा रकम

Instagram
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.