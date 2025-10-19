Patrika LogoSwitch to English

करौली

AICC पर्यवेक्षक बोले : जल्द मिलेगा करौली को नया कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जानिए कितने दावेदार हैं मैदान में

पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने कहा कि करौली जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अच्छा कार्य किया, जिसकी बदौलत दो विधानसभा और लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी।

less than 1 minute read

करौली

image

Rakesh Mishra

Oct 19, 2025

AICC Observer Nadeem Javed

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते एआईसीसी पर्यवेक्षक नदीम जावेद। फोटो- पत्रिका

करौली। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठकों के दौर के बाद रविवार को एआईसीसी पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने यहां एक होटल में पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत जिले की प्रत्येक विधानसभा में बैठकें आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के लिए 50 से अधिक कार्यकर्ताओं-पदाधिकारियों ने आवेदन सौंपे हैं।

'संगठन के नाम पर सभी एकजुट'

उन्होंने कहा कि करौली जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अच्छा कार्य किया, जिसकी बदौलत दो विधानसभा और लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक है और कई बार विरोधी विचार भी खुलकर मंचों पर सामने आ जाते हैं, लेकिन संगठन के नाम पर सभी एकजुट हैं। सभी ने एकजुटता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया है।

'जल्द ही जिलों को नए जिलाध्यक्ष मिलेंगे'

पर्यवेक्षक बोले कि संगठन को मजबूत करने के लिए सृजन अभियान चल रहा है और जल्द ही जिलों को नए जिलाध्यक्ष मिलेंगे। कार्यकर्ताओं से की गई रायशुमारी-फीडबैक की रिपोर्ट उनकी ओर से शीर्ष नेतृत्व को पूरी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी का फोकस वर्ष 2028 के राजस्थान विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव पर है।

इस मौके पर पर्यवेक्षक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों और वोट चोरी के मामलों को लेकर आमजन में रोष है। इस मौके पर पीसीसी पर्यवेक्षक अजीत यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेशचन्द मीना, टोडाभीम विधायक घनश्याम महर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवराज मीना, पूर्व विधायक लाखनसिंह मीना, पीसीसी सचिव भूपेन्द्र भारद्वाज, कांग्रेस नेता भवी मीना, हुकमबाई मीना, रक्खीलाल बैरवा आदि मौजूद रहे।

19 Oct 2025 05:43 pm

