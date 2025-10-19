AICC पर्यवेक्षक बोले : जल्द मिलेगा करौली को नया कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जानिए कितने दावेदार हैं मैदान में

करौली। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठकों के दौर के बाद रविवार को एआईसीसी पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने यहां एक होटल में पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत जिले की प्रत्येक विधानसभा में बैठकें आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के लिए 50 से अधिक कार्यकर्ताओं-पदाधिकारियों ने आवेदन सौंपे हैं।