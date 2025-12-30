करौली में पूर्व सभापति रसीदा खातून के बेटे के घर पुलिस ने मारा छापा, ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त

हिण्डौन डीएसपी मुनेश कुमार ने बताया कि करौली जिला मुख्यालय के नदी दरवाजा और ढोलीखार क्षेत्र में स्थित अमीनुद्दीन खान के दो आवासों पर एक साथ तलाशी ली गई। करीब एक घंटे तक चली इस कार्रवाई में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अहम दस्तावेज और कई मोबाइल फोन जब्त किए। इसके अलावा मुख्य आरोपी से जुड़े अन्य सहयोगियों के ठिकानों पर भी सर्च अभियान चलाया गया। करौली और हिण्डौन क्षेत्र के आठ थानों की पुलिस टीमें इस ऑपरेशन में शामिल रहीं।