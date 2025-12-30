करौली में पूर्व सभापति रसीदा खातून के बेटे के घर पुलिस ने मारा छापा, ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त

फोटो-पत्रिका
करौली। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मंगलवार को करौली में पूर्व नगर परिषद सभापति रशीदा खातून के पुत्र अमीनुद्दीन खान के आवासों पर दबिश दी। गिरफ्तार आरोपियों से सघन पूछताछ के बाद पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल, चार पुलिस उपाधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
हिण्डौन डीएसपी मुनेश कुमार ने बताया कि करौली जिला मुख्यालय के नदी दरवाजा और ढोलीखार क्षेत्र में स्थित अमीनुद्दीन खान के दो आवासों पर एक साथ तलाशी ली गई। करीब एक घंटे तक चली इस कार्रवाई में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अहम दस्तावेज और कई मोबाइल फोन जब्त किए। इसके अलावा मुख्य आरोपी से जुड़े अन्य सहयोगियों के ठिकानों पर भी सर्च अभियान चलाया गया। करौली और हिण्डौन क्षेत्र के आठ थानों की पुलिस टीमें इस ऑपरेशन में शामिल रहीं।
गौरतलब है कि 26 दिसंबर को कोतवाली थाना पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग के क्रिकेट मैचों पर मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए तीन आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि ये आरोपी अमीनुद्दीन खान के लिए काम कर रहे थे।
इसके बाद 27 दिसंबर को जिला स्पेशल टीम ने अमीनुद्दीन खान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि सट्टे का पूरा लेन-देन ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा था और सोशल मीडिया ग्रुप व मोबाइल एप के जरिए हिसाब-किताब रखा जाता था।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, लगभग 18 लाख रुपए के सट्टे का हिसाब दर्ज पन्ने, नोटबुक, कैलकुलेटर सहित अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। मंगलवार को अमीनुद्दीन खान को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
वहीं पहले गिरफ्तार एक आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जबकि दो अन्य से पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि मामले में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े अन्य लोगों को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा।
