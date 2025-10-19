राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई-लादेन गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा मिला, मेड इन इटली पिस्टल भी मिली

पूछताछ में सामने आया कि संजय जाट अंतरराज्यीय गैंगस्टर गिरोह का सक्रिय सदस्य है। एसपी ने बताया कि बदमाश संजय जाट बानसूर के चर्चित शराब व्यवसायी सुनील उर्फ टुल्ली हत्याकांड में मुख्य वांछित आरोपियों में से एक था। इसके अतिरिक्त वह जिले के भाबरू थाने में दर्ज एक अन्य मामले में भी लंबे समय से फरार था। संजय जाट अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बानसूर के हरी बॉक्सर व पहाड़ी (बहरोड़ सदर) निवासी हार्डकोर बदमाश विक्रम उर्फ लादेन गैंग का सक्रिय गुर्गा (ऑपरेटिव) है।