अलवर

राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई-लादेन गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा मिला, मेड इन इटली पिस्टल भी मिली

मामले का खुलासा करते हुए कोटपूतली-बहरोड़ के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि यह गिरफ्तारी संगठित अपराध गिरोहों पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

2 min read

अलवर

image

Rakesh Mishra

Oct 19, 2025

Lawrence Bishnoi gang

अवैध ह​थियार और गिरफ्तार बदमाश के साथ जानकारी देते एसपी। फोटो- पत्रिका

बहरोड़। कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस ने संगठित अपराध और अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम (डीएसटी) के एक संयुक्त अभियान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से इटली मेड पिस्टल सहित भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है।

मामले का खुलासा करते हुए कोटपूतली-बहरोड़ के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि यह गिरफ्तारी संगठित अपराध गिरोहों पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश की पहचान संजय जाट पुत्र सुनील चौधरी निवासी कालबा, नांगल चौधरी हरियाणा के रूप में हुई है। संजय जाट की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया था।

कड़ी नाकाबंदी में पकड़ा

पुलिस को डीएसटी टीम के माध्यम से सूचना मिली कि इनामी बदमाश संजय जाट किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में पनियाला थाना क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए, डीएसटी टीम के सहयोग से पनियाला थाना पुलिस ने तत्काल इलाके में कड़ी नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान, संदिग्ध संजय जाट को धर दबोचा गया।

बरामद हुआ हथियारों का जखीरा

एसपी बिश्नोई के अनुसार बदमाश की तलाशी ली तो उसके कब्जे से अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ। जिसमें 1 मेड इन इटली पिस्टल, 2 मैगजीन व 8 जिंदा कारतूस इटेलियन पिस्टल के, 7 देसी पिस्टल (मैगजीन सहित), 3 देसी कट्टे (कंट्री मेड पिस्टल), 1 पचपेरा (रिवाल्वर), 14 अन्य जिंदा कारतूस (देसी कट्टों व पिस्टल के) मिले।

हत्याकांड में था फरार

पूछताछ में सामने आया कि संजय जाट अंतरराज्यीय गैंगस्टर गिरोह का सक्रिय सदस्य है। एसपी ने बताया कि बदमाश संजय जाट बानसूर के चर्चित शराब व्यवसायी सुनील उर्फ टुल्ली हत्याकांड में मुख्य वांछित आरोपियों में से एक था। इसके अतिरिक्त वह जिले के भाबरू थाने में दर्ज एक अन्य मामले में भी लंबे समय से फरार था। संजय जाट अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बानसूर के हरी बॉक्सर व पहाड़ी (बहरोड़ सदर) निवासी हार्डकोर बदमाश विक्रम उर्फ लादेन गैंग का सक्रिय गुर्गा (ऑपरेटिव) है।

टीम को मिलेगा सम्मान, पूछताछ जारी

एसपी बिश्नोई ने इस सफल ऑपरेशन के लिए पनियाला थानाधिकारी रणवीर सिंह और विशेष भूमिका निभाने वाली डीएसटी टीम के हैडकांस्टेबल देवेंद्र कुमार, कांस्टेबल संजय धनखड़ और कांस्टेबल विक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन्हीं की सूचना से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस अब गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ में जुटी है। हथियारों का यह जखीरा उसने कहां से हासिल किया और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में सक्रिय अन्य आपराधिक नेटवर्कों का भी पर्दाफाश हो सकेगा।

Published on:

19 Oct 2025 04:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई-लादेन गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा मिला, मेड इन इटली पिस्टल भी मिली

