महवा–मंडावर–राजगढ़ मेगा हाईवे चार लेन का होगा, 862.22 करोड़ की मंजूरी

अलवर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी सौगात के रूप में महवा–मंडावर–राजगढ़ मेगा हाईवे को चार लेन का बनाने की स्वीकृति मिल गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-921 की मौजूदा दो लेन सड़क को अब चार लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 862.22 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की जानकारी दी।