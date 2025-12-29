अलवर में घने कोहरे की चादर, सर्दी ने बढ़ाई ठिठुरन

अलवर में सोमवार सुबह घने कोहरे की चादर छाई रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। साल के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। सुबह के समय शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्यता बेहद कम रही। विजिबिलिटी घटने के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए, वहीं दोपहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी।
कोहरे के चलते सुबह की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी सहित सभी लोगों को सफर करने में इस कोहरे के कारण परेशानी का सामना करना पडा। मौसम में आई ठंडक का असर अब तेज़ी से बढ़ने लगा है। न्यूनतम तापमान गिरकर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगा है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरे और ठंड का असर और बढ़ सकता है। हालांकि घना कोहरा किसानों के लिए राहत लेकर आया है। इस कोहरे से रबी फसलों को काफी फायदा होगा, जिससे खेतों में नमी बनी रहेगी और पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर जहां कोहरा आमजन के लिए परेशानी बना, वहीं किसानों के चेहरे पर इससे खुशी दिखाई दी।
