अलवर में घने कोहरे की चादर, सर्दी ने बढ़ाई ठिठुरन

कोहरे के चलते सुबह की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी सहित सभी लोगों को सफर करने में इस कोहरे के कारण परेशानी का सामना करना पडा। मौसम में आई ठंडक का असर अब तेज़ी से बढ़ने लगा है। न्यूनतम तापमान गिरकर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगा है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए।