Alwar News: तेज रफ्तार कार पलटी, ऑटो को टक्कर मारते हुए दीवार से जा भिड़ी

हादसे के तुरंत बाद कार में सवार तीन लोग वाहन से बाहर निकले और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी लक्ष्मीकांत सोनी ने बताया कि कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि ब्रेक लगाते ही वाहन अनबैलेंस हो गया। हादसे में ऑटो को काफी नुकसान पहुंचा है। उस समय ऑटो चालक पास ही एक होटल में मौजूद था, जिससे वह बाल-बाल बच गया।