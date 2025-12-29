Alwar News: तेज रफ्तार कार पलटी, ऑटो को टक्कर मारते हुए दीवार से जा भिड़ी

दुर्घटना के बाद कार पलट गई
अलवर शहर के मोतीडूंगरी क्षेत्र में एलआईसी कार्यालय के पास रविवार रात तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर पलटने से अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की गति अत्यधिक तेज थी। जैसे ही चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, कार संतुलन खो बैठी और पलटते हुए पहले एक ऑटो को टक्कर मारी, इसके बाद सड़क किनारे स्थित दीवार से जा टकराई।
हादसे के तुरंत बाद कार में सवार तीन लोग वाहन से बाहर निकले और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी लक्ष्मीकांत सोनी ने बताया कि कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि ब्रेक लगाते ही वाहन अनबैलेंस हो गया। हादसे में ऑटो को काफी नुकसान पहुंचा है। उस समय ऑटो चालक पास ही एक होटल में मौजूद था, जिससे वह बाल-बाल बच गया।
राहत की बात यह रही कि हादसे के समय सड़क पर यातायात अधिक नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस कार सवारों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।
