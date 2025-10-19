Pali Bus Accident: अस्पताल में घायल लगाते रहे गुहार, ‘बच्चे भूखे हैं, हमारी जेब खाली- मदद कीजिए’

हादसे के बाद पलटी बस। फोटो- पत्रिका
पाली/रोहट। शहर के गाजनगढ़ टोल नाके पास बस चालक की लापरवाही के कारण दो मासूमों की जान चली गई। जैसलमेर ग्वार की कटाई करने जा रहे घायलों के पास एक रुपया तक नहीं है। वे अस्पताल में कहराते हुए हर व्यक्ति से गुहार लगा रहे थे कि उनकी मदद कर दें, जिससे वे वापस गांव जा सके। बच्चों को कुछ खिला सके।
ट्रोमा सेंटर में भर्ती नीमच के पास गोपालपुरा निवासी घायल राधा बोली बस चालक को समझाने पर वह नहीं माना। बस धीरे चलाता तो हादसा नहीं होता। वह बोली, मैं तो ग्वार काटने जा रही थी। अब तो घर जाने के पैसे नहीं है। किसी से मदद करवा दो। राधा के साथ 12 जने जैसलमेर जा रहे थे।
गांधी सागर की सुशीला बाई बोली, हमारे साथ छोटे बच्चे है। उन्होंने कुछ नहीं खाया। जो पैसे थे, उससे ही हमने टिकट लिया था। सोचा जैसलमेर जाने पर खाना मिल जाएगा। मजदूरी के पैसे मिलेंगे, लेकिन हादसा हो गया। वे गांव से 6 जने मजदूरी के लिए निकले थे। वहीं मां की गोद में ही उसकी मासूम का सिर धड़ से अलग हो जाता है व मां उसका धड़ को लेकर अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल पहुंचने पर पता चलता है उसकी मासूम बच्ची अब इस दुनिया में नही रही तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
हादसे में दौसा निवासी किरण मीणा (25) , देड़ा निवासी उत्तमसिंह राजपूत, नीमच के रामपुरा निवासी बरखा (20), डापली निवासी विजय, नीमच के डापली मोखनपुरा निवासी सुशीला पत्नी नथु बंजारा, कन्हैया पुत्र नथु बंजारा, जोधपुर जिले के रतनगढ़ भालू निवासी मूलसिंह (30) राजपूत, मध्यप्रदेश के रामपुरा क्षेत्र के भोपालपुरा निवासी जीवन (20) पुत्र रामचंद्र, राधाबाई (50) पत्नी रामचंद, भारती (20) पत्नी जीवन, रामपुरा क्षेत्र के खेतपलिया निवासी रामलाल पुत्र किशनलाल भील, भरींडा निवासी आकाश (18) पुत्र भूपेन्द्र सैनी, नीमच के गोपालपुरा निवासी बंटी पुत्र हीरालाल भील, पीपाड़ सिटी निवासी जगदीश (24) पुत्र गंगाराम भील, धोरीमना क्षेत्र के मीठाड़ा खुर्द निवासी जुंमाराम (21) पुत्र वालाराम भाट, नीमका थाना क्षेत्र के गुड़ा निवासी कृष्णा कंवर (68) पत्नी शेरसिंह राजपूत, जोधपुर निवासी पलक (19) पुत्री चंदनसिंह राजपूत घायल हो गए।
वहीं कोटा जिले के रसूलपुर खेड़ा निवासी रोहित (35) पुत्र चंद्रशेखर छीपा, रामपुरा क्षेत्र के गोपालपुरा निवासी सोना (35) पत्नी भैरूलाल आदिवासी भील, रामपुरा क्षेत्र के चंद्रपुरा निवासी भेरी (11) पुत्री लक्ष्मण भील ठाकुर, मध्यप्रदेश के सेलाना थाना क्षेत्र के बोरखेड़ा निवासी ममता (18) पत्नी रतन भील, बोरखेड़ा निवासी गजेन्द्र पुत्र कांतिलाल निनामा भील, नीमच के गोपालपुरा निवासी गिजा (14) पुत्री गोपाल भील, नीमच के गोपालपुरा निवासी लीला (21) पत्नी कारू, नीमच के गोपालपुरा निवासी कारी (20) पत्नी खेमराज भील, सेलाना क्षेत्र के बोरखेड़ा निवासी माया (18) पुत्री रतनलाल, रतलाम के शिवगढ़ निवासी संगीता (40) पत्नी रतनलाल और उदयपुर के गोकूल विलेज निवासी आदित्य (36) पुत्र आरके शर्मा को भी चोटें आईं। इनमें कुछ घायलों का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी तो कइयों का बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी है।
