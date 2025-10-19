Pali Bus Accident: अस्पताल में घायल लगाते रहे गुहार, ‘बच्चे भूखे हैं, हमारी जेब खाली- मदद कीजिए’

वहीं कोटा जिले के रसूलपुर खेड़ा निवासी रोहित (35) पुत्र चंद्रशेखर छीपा, रामपुरा क्षेत्र के गोपालपुरा निवासी सोना (35) पत्नी भैरूलाल आदिवासी भील, रामपुरा क्षेत्र के चंद्रपुरा निवासी भेरी (11) पुत्री लक्ष्मण भील ठाकुर, मध्यप्रदेश के सेलाना थाना क्षेत्र के बोरखेड़ा निवासी ममता (18) पत्नी रतन भील, बोरखेड़ा निवासी गजेन्द्र पुत्र कांतिलाल निनामा भील, नीमच के गोपालपुरा निवासी गिजा (14) पुत्री गोपाल भील, नीमच के गोपालपुरा निवासी लीला (21) पत्नी कारू, नीमच के गोपालपुरा निवासी कारी (20) पत्नी खेमराज भील, सेलाना क्षेत्र के बोरखेड़ा निवासी माया (18) पुत्री रतनलाल, रतलाम के शिवगढ़ निवासी संगीता (40) पत्नी रतनलाल और उदयपुर के गोकूल विलेज निवासी आदित्य (36) पुत्र आरके शर्मा को भी चोटें आईं। इनमें कुछ घायलों का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी तो कइयों का बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी है।