Rajasthan : संसद के मानसून सत्र में मदन राठौड़ का रहा जलवा, 57 प्रश्न पूछकर रहे टॉप पर, लेकिन सोनिया गांधी ने सबको चौंकाया

नाम - सदन - सवाल

मदन राठौड़ राज्यसभा 57

लुंबाराम चौधरी लोकसभा 44

मन्नालाल रावत लोकसभा 41

पीपी चौधरी लोकसभा 41

दामोदर अग्रवाल लोकसभा 39

नीरज डांगी राज्यसभा 39

महिमा कुमारी लोकसभा 35

प्रमोद तिवारी राज्यसभा 32

मुकुल वासनिक राज्यसभा 27

दुष्यंत सिंह लोकसभा 25

राहुल कस्वां लोकसभा 23

रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा 22

हनुमान बेनीवाल लोकसभा 22

अमराराम लोकसभा 22

मंजू शर्मा लोकसभा 21

राव राजेंद्रसिंह लोकसभा 21

उम्मेदाराम बेनीवाल लोकसभा 20

मुरारीलाल मीणा लोकसभा 19

राजकुमार रोत लोकसभा 19

कुलदीप इंदौरा लोकसभा 19

हरिशचंद्र मीणा लोकसभा 17

घनश्याम तिवारी राज्यसभा 15

ब्रिजेंद्र सिंह ओला लोकसभा 14

राजेंद्र गहलोत राज्यसभा 13

सीपी जोशी लोकसभा 12

संजना जाटव लोकसभा 10

भजनलाल जाटव लोकसभा 4

चुन्नीलाल गरासिया राज्यसभा 0

सोनिया गांधी राज्यसभा 0।