SIR Update : गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, राजस्थान सरकार ने चुनाव आयोग को किया गुमराह

SIR Update : राजस्थान में एसआइआर पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। राजस्थान की भाजपा सरकार पर लगाया बड़ा आरोप।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 29, 2025

SIR Update Govind Singh Dotasra Big statement Rajasthan government misled Election Commission

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व अन्य। फोटो पत्रिका

SIR Update : राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की घोषणा को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में कहा कि भाजपा सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव टालने की मंशा से ही एसआइआर की घोषणा करवाई है।

केंद्रीय निर्वाचन आयोग को यह लिखकर गुमराह किया कि राजस्थानमें पंचायत व निकाय चुनाव लंबित नहीं हैं, जबकि हकीकत यह है कि 11,390 ग्राम पंचायतों, 22 जिला परिषदों और 305 नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और सरकार ने वहां प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं।

मतदाता सूची में छेड़छाड़ का अपना रही है रास्ता

गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेसवार्ता में कहा कि जब नगरीय विकास मंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि चुनाव जल्द होंगे, तो फिर इतनी जल्दी एसआइआर की क्या जरूरत थी? सरकार की मंशा स्पष्ट है, वह पंचायत और निकाय चुनावों को टालने के लिए मतदाता सूची में छेड़छाड़ का रास्ता अपना रही है।

आरएसएस का एजेंडा - डोटासरा

गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में समान ड्रेस कोड को लेकर कहा कि आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि हिंदू-मुस्लिम करो और धर्म की आड़ लेकर दुष्प्रचार करो।

Updated on:

29 Oct 2025 07:55 am

Published on:

29 Oct 2025 07:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SIR Update : गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, राजस्थान सरकार ने चुनाव आयोग को किया गुमराह

