SIR Update : गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, राजस्थान सरकार ने चुनाव आयोग को किया गुमराह

गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेसवार्ता में कहा कि जब नगरीय विकास मंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि चुनाव जल्द होंगे, तो फिर इतनी जल्दी एसआइआर की क्या जरूरत थी? सरकार की मंशा स्पष्ट है, वह पंचायत और निकाय चुनावों को टालने के लिए मतदाता सूची में छेड़छाड़ का रास्ता अपना रही है।