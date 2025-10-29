SIR Update : गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, राजस्थान सरकार ने चुनाव आयोग को किया गुमराह

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व अन्य। फोटो पत्रिका
SIR Update : राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की घोषणा को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में कहा कि भाजपा सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव टालने की मंशा से ही एसआइआर की घोषणा करवाई है।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग को यह लिखकर गुमराह किया कि राजस्थानमें पंचायत व निकाय चुनाव लंबित नहीं हैं, जबकि हकीकत यह है कि 11,390 ग्राम पंचायतों, 22 जिला परिषदों और 305 नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और सरकार ने वहां प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं।
गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेसवार्ता में कहा कि जब नगरीय विकास मंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि चुनाव जल्द होंगे, तो फिर इतनी जल्दी एसआइआर की क्या जरूरत थी? सरकार की मंशा स्पष्ट है, वह पंचायत और निकाय चुनावों को टालने के लिए मतदाता सूची में छेड़छाड़ का रास्ता अपना रही है।
गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में समान ड्रेस कोड को लेकर कहा कि आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि हिंदू-मुस्लिम करो और धर्म की आड़ लेकर दुष्प्रचार करो।
