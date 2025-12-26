बर्थडे पार्टी में बवाल, क्लब में एमबीबीएस छात्रों पर बाउंसरों का हमला

जानकारी के अनुसार, आरयूएचएस के एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र ईशान अरोड़ा का जन्मदिन था। इस मौके पर उसके साथी स्टूडेंट्स ने मालवीय नगर स्थित जॉकर क्लब में डांस पार्टी रखी थी। पार्टी के दौरान रात करीब 11:15 बजे डांस करते समय धक्का लगने को लेकर क्लब में मौजूद अन्य लोगों से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी बात को लेकर क्लब के बाउंसरों ने स्टूडेंट्स के साथ अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर स्थिति और बिगड़ गई।आरोप है कि क्लब के बाउंसर और कर्मचारियों ने आशीष चौधरी तथा उसके साथी युवराज, दयानंद, ईशान, सुरेश, रजत और अमित पर हमलावरों ने डंडों, लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे क्लब में अफरा-तफरी मच गई।