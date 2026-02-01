विधायक ट्रांसफर-पोस्टिंग की सिफारिश में लगे रहते हैं…इसलिए नहीं मिल रहे सभी अस्पतालों को डॉक्टर

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि राजस्थान पोर्टल से अब डॉक्टरों और कर्मचारियों की पोस्टिंग करने का काम शुरू हुआ है। इसमें किसी की पंचायती नहीं चलेगी। अभी 25 हजार नर्सिंग कर्मियों को पोस्टिंग इसी से दी है। पीजी करके आए 1 हजार डॉक्टरों को जहां पद खाली थे या जरुरत थीं, वहीं लगाया गया है। कई विधायको की इनकी संशोधित पोस्टिंग की सिफारिशें आ रही है। विधायक अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होने की शिकायत करते हैं, लेकिन अगर वे पोस्टिंग की सिफारिशें करना बंद कर दें तो उनका वादा है कि किसी भी अस्पताल में डॉक्टर का पद खाली नहीं रहने देंगे। बुधवार को विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा के बाद सदन में जवाब के दौरान उन्होंने यह बात कही।