Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur Crime : परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी

Udaipur Crime : उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी कॉलेज में परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 07, 2025

Udaipur Crime Married woman College exam raped in car threatened with death

फाइल फोटो पत्रिका

Udaipur Crime : राजस्थान के उदयपुर जिले में एक और दिल दहला देने वाली घटना। उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी कॉलेज में परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि 15 सितंबर को परीक्षा के बाद आरोपी ने घर छोड़ने के बहाने कार में बैठाया और रास्ते में जंगल में ले जाकर बलात्कार किया।

पीड़िता ने परिजन को घटना की दी जानकारी

आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और उसे घर के पास छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद पीड़िता ने परिजन को घटना की जानकारी दी।

जीरो एफआइआर दर्ज

मामला पड़ोसी जिले का थाना क्षेत्र का होने पर जीरो एफआइआर दर्ज कर जिले के एक ग्रामीण थाने में भेजा गया।

राजस्थान में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले

राजस्थान में दुष्कर्म की मामले बढ़ रहे हैं। उदयपुर के फतहपुरा क्षेत्र में अगस्त 2025 में एक स्कूली छात्रा के साथ जिम ट्रेनर ने दुष्कर्म किया था। फरवरी 2025 में प्रतापनगर में एक महिला संग चलती कार में गैंगरेप की घटना हुई थी। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में सितंबर 2025 में एक स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था।

ये भी पढ़ें

NCRB 2023 Report : राजस्थान में बुजुर्गों संग अपराध बढ़ा, वर्ष 2023 में 12 की हुई हत्या, देश में नम्बर वन है ये प्रदेश
जयपुर
NCRB 2023 Report Rajasthan Crimes against elderly incrise 12 murders in 2023 This state is number one in country

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 10:00 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Crime : परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सलूम्बर में सड़क पर कन्या भ्रूण मिलने से फैली सनसनी… पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

salumbar
उदयपुर

Udaipur road accident: सड़क हादसे में होटल संचालक की दर्दनाक मौत, शव बुरी तरह कुचला

Udaipur road accident
उदयपुर

खुशखबरी: उदयपुर आगार को मिली 10 नई बसों की सौगात, इन बंद रूटों पर फिर से शुरू होंगी रोडवेज बसें

Udaipur Depot Receives 10 New Buses
उदयपुर

प्रमस्तिष्क घात के हजारों दिव्यांगों की जिंदगी को बनाया आसान, सीपी पार्क से नई उम्मीद

उदयपुर

दिवाली पर घर का तोहफा: उदयपुर में 3 नई आवासीय योजनाएं लांच, 1109 भूखंडों के लिए ऐसे करें आवेदन

Udaipur Development Authority
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.