Udaipur Crime : परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी

Udaipur Crime : राजस्थान के उदयपुर जिले में एक और दिल दहला देने वाली घटना। उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी कॉलेज में परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि 15 सितंबर को परीक्षा के बाद आरोपी ने घर छोड़ने के बहाने कार में बैठाया और रास्ते में जंगल में ले जाकर बलात्कार किया।