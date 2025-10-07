Udaipur Crime : परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी

फाइल फोटो पत्रिका
Udaipur Crime : राजस्थान के उदयपुर जिले में एक और दिल दहला देने वाली घटना। उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी कॉलेज में परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि 15 सितंबर को परीक्षा के बाद आरोपी ने घर छोड़ने के बहाने कार में बैठाया और रास्ते में जंगल में ले जाकर बलात्कार किया।
आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और उसे घर के पास छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद पीड़िता ने परिजन को घटना की जानकारी दी।
मामला पड़ोसी जिले का थाना क्षेत्र का होने पर जीरो एफआइआर दर्ज कर जिले के एक ग्रामीण थाने में भेजा गया।
राजस्थान में दुष्कर्म की मामले बढ़ रहे हैं। उदयपुर के फतहपुरा क्षेत्र में अगस्त 2025 में एक स्कूली छात्रा के साथ जिम ट्रेनर ने दुष्कर्म किया था। फरवरी 2025 में प्रतापनगर में एक महिला संग चलती कार में गैंगरेप की घटना हुई थी। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में सितंबर 2025 में एक स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग