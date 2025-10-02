Pali Crime : पति के दोस्त ने शादी का झांसा देकर महिला से किया बलात्कार, बनाए अश्लील फोटो-वीडियो

फाइल फोटो पत्रिका
Pali Crime : पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र की एक महिला से उसके पति के दोस्त ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए। अब आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है। आरोपी ने दो बार उससे ज्यादती की है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
ट्रांसपोर्ट नगर थाने में एक विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि उसका पीहर जोधपुर और ससुराल पाली में है। उसके पति के दोस्त का उसके घर आना-जाना था। उसने शादी का झांसा देकर उसे प्रेमजाल में फंसाया। जिससे उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि 1 फरवरी और 14 अगस्त को आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर बलात्कार किया है। इस दौरान अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। अब इन्हें दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
थानाप्रभारी हनवंतसिंह का कहना है कि मामला दर्जकर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग