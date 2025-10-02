Pali Crime : पति के दोस्त ने शादी का झांसा देकर महिला से किया बलात्कार, बनाए अश्लील फोटो-वीडियो

Pali Crime : पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र की एक महिला से उसके पति के दोस्त ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए। अब आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है। आरोपी ने दो बार उससे ज्यादती की है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।