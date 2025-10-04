NCRB 2023 Report : राजस्थान में बुजुर्गों संग अपराध बढ़ा, वर्ष 2023 में 12 की हुई हत्या, देश में नम्बर वन है ये प्रदेश

NCRB 2023 Report : नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के जारी आंकड़ों में राजस्थान में वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों से होने वाले अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया। देश की बात करें तो बुजुर्गों के साथ सर्वाधिक अपराध मध्यप्रदेश में हुआ। राजस्थान की बात करें तो वर्ष 2022 में 278 बुजुर्गों के खिलाफ अपराध हुआ। वहीं वर्ष 2023 में यह बढ़कर 553 हो गई। लगभग 98 प्रतिशत अपराध बढ़ गया। राजस्थान में वर्ष 2023 में 12 बुजुर्गों की हत्या की गई। वहीं 114 बुजुर्गों के साथ ठगी हुई और 58 बुजुर्ग धोखाधड़ी के शिकार हुए।