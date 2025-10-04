Patrika LogoSwitch to English

Rameshwar Dudi Death : रामेश्वर डूडी के निधन पर अशोक गहलोत ने कहा-व्यक्तिगत आघात, सचिन पायलट ने कही बड़ी बात

Rameshwar Dudi Death : राजस्थान में कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का आज बीकानेर में शनिवार दोपहर एक बजे जाट बगीची में अंत्येष्टि होगी। रामेश्वर डूडी के निधन पर अशोक गहलोत व सचिन पायलट ने दुख प्रकट करते हुए कही बड़ी बात।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 04, 2025

Rameshwar Dudi Death : राजस्थान में कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का आज निधन हो गया है। बीकानेर में शनिवार दोपहर एक बजे जाट बगीची में रामेश्वर डूडी की अंत्येष्टि होगी। डूडी के निधन पर अशोक गहलोत व सचिन पायलट ने दुख प्रकट करते हुए कही बड़ी बात। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बीकानेर से सांसद रहे रामेश्वर डूडी का निधन बेहद दुखद है। करीब 2 साल तक बीमार रहने के बाद इतनी अल्पायु में उनका जाना हमेशा खलता रहेगा। यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक आघात है।

डूडी ने अपनी हर भूमिका का निर्वहन अच्छे से किया - अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि रामेश्वर डूडी ने अपनी हर भूमिका का निर्वहन अच्छे से किया। वो मेरे साथ सांसद, विधायक और हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे। किसान वर्ग के लिए वो हमेशा काम करते रहे। मुझे याद है कि दौरा पड़ने से कुछ दिन पूर्व ही वो मेरे से मिलने आए थे और हमारे बीच लम्बी बातचीत हुई थी। हमने उनके इलाज के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध किए। एक सक्रिय जीवन जीने वाले डूडी जी का ऐसे बीमार होना हम सबके मन को कचोटता था। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं।

वे सदा किसान हितों के पक्षधर रहे - सचिन पायलट

कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X लिखा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से प्रारंभ होकर जिला प्रमुख और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने तक का अविस्मरणीय सफर रहा। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के दौरान मुझे उनके साथ निकटता से कार्य करने का अवसर मिला। कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने तत्कालीन भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को प्रदेश की जनता के समक्ष उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सदा किसान हितों के पक्षधर रहे और उनका ज़मीन से जुड़ाव सदैव यादगार रहेगा।

सचिन पायलट ने व्यक्त की गहरी संवेदनाएं

सचिन पायलट ने आगे लिखा कि उनके असामयिक निधन पर सुशीला डूडी जी एवं समस्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा परिवारजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति।

Rajasthan : भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला लिया वापस
Jaipur / Rameshwar Dudi Death : रामेश्वर डूडी के निधन पर अशोक गहलोत ने कहा-व्यक्तिगत आघात, सचिन पायलट ने कही बड़ी बात

