NCRB 2023 Report : देश में बच्चों के खिलाफ अपराध में चौथे स्थान पर है राजस्थान, पहले का नाम चौंकाएगा

एनसीआरबी ने वर्ष 2024 के आपराधिक आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं। जारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के खिलाफ अपराध में मध्यप्रदेश पहले नंबर पर है। यहां पर वर्ष 2023 में 22393 प्रकरण दर्ज हुए। वहीं दूसरे नंबर पर रहे महाराष्ट्र में 22390 व तीसरे नंबर पर रहे उत्तर प्रदेश में 18852 प्रकरण दर्ज हुए।