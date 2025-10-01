एनसीआरबी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, रेप प्रकरण और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में राजस्थान नंबर-1

NCRB 2023 Report Big Disclosure : एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार, गबन जैसे आर्थिक अपराध (27,675) और रेप (5078) में राजस्थान पहले नंबर पर है। जबकि महिला अपराध में तीसरे नंबर पर और कुल अपराध में छठे नंबर पर है। देश में 2022 की तुलना में 2023 में 7.2 फीसद से अधिक अपराध दर्ज किए गए। देशभर में 2023 में 62,41,569 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि यह आंकड़ा 2022 में 58,24,946 था। इस दौरान सबसे अधिक 31 फीसद की बढ़ोतरी साइबर अपराध में हुई। यह खुलासा एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि देश में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी खासी बढ़ोतरी हुई। अपहरण, सड़क हादसों और हिट एंड रन के मामले भी बढ़े हैं। हालांकि, हत्या के मामलों में कमी आई है।