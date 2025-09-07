Jaipur Crime : जयपुर पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा, मौज-मस्ती व नशे के लिए करते हैं ‘शौकिया चोरी’

Jaipur Crime : जयपुर में चोर मौज-मस्ती और शौक पूरे करने के लिए वाहन चोरी कर रहे हैं। पुलिस पूछताछ में कई आरोपी साफ कहते हैं कि, वे गाड़ियां उठाकर उन्हें बेच देते हैं या इस्तेमाल कर छोड़ जाते हैं, ताकि मिले पैसों से पार्टी, नशा और ऐशो-आराम कर सकें। इस 'शौकिया चोरी' की कीमत आमजन चुका रहा है। मेहनत से खरीदी गई बाइक, स्कूटी या कार कुछ मिनटों में गायब हो जाती है और मालिक महीनों तक थानों व बीमा कंपनी के चक्कर काटते रहते हैं।