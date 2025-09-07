Dungarpur : परिवहन विभाग के नियम में बदलाव, अब वाहन चालान की आई नई व्यवस्था।

Dungarpur : डूंगरपुर में अब तक यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर यातायात पुलिस चालान काटती थी और चालक 100-500 या हजार रुपए देकर चालान जमा करवा देते थे। पर, अब नई व्यवस्था हो गई है। अब यातायात पुलिस के पास पोस मशीन आ गई है। इसके चलते अब चालान कटने पर चालक को ऑनलाइन मोड से ही राशि जमा करवा सकेंगे। यदि राशि जमा नहीं करवाई, तो वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। वाहन चालकों की ओर से 90 दिन के भीतर चालान जमा नहीं करवाया, तो वाहन सीज भी हो सकता है।