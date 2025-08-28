Jaipur : हीरापुर बस टर्मिनल की शिफ्टिंग को लेकर आई नई डेट, राजस्थान परिवहन विभाग तैयारियों में फिर जुटा

Hirapur Bus Terminal : जयपुर शहर के नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड को परिवहन विभाग ने भले ही शिफ्ट कर दिया। लेकिन हीरापुर बस टर्मिनल को शिफ्ट करने में परिवहन विभाग के पसीने छूट रहे है। तीन बार कवायद करने के बाद भी विभाग बस टर्मिनल को शिफ्ट नहीं कर पाया है। अब फिर से विभाग, हीरापुर बस टर्मिनल को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। संभवतः सितम्बर में विभाग टर्मिनल को शुरू कर सकता है।
परिवहन विभाग ने 31 अगस्त से बस टर्मिनल को शुरू करने की कवायद की थी। लेकिन निजी बस ऑपरेटर्स ने विरोध शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं ऑपरेटर्स ने हड़ताल कर दी थी। इसके बाद विभाग बैकफुट पर आ गया।
अजमेर रोड पर 200 फीट चौराहे के पास बने हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करने के लिए परिवहन विभाग, जेसीटीएसएल, रोडवेज और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रही है। तय किया गया कि टर्मिनल से अजमेर रोड की और जाने वाली बसों का संचालन होगा।
रोडवेज इस रूट पर चलने वाली 25 फीसदी बसों का टर्मिनल से संचालित करेगा। यहां अजमेर रोड की और जाने वाली बसों का ठहराव होगा। बुकिंग कॉउंटर लगाए जाएंगे। वही, करीब 50 निजी बसों को चलाया जाएगा।