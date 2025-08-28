Jaipur : हीरापुर बस टर्मिनल की शिफ्टिंग को लेकर आई नई डेट, राजस्थान परिवहन विभाग तैयारियों में फिर जुटा

Hirapur Bus Terminal : जयपुर शहर के नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड को परिवहन विभाग ने भले ही शिफ्ट कर दिया। लेकिन हीरापुर बस टर्मिनल को शिफ्ट करने में परिवहन विभाग के पसीने छूट रहे है। तीन बार कवायद करने के बाद भी विभाग बस टर्मिनल को शिफ्ट नहीं कर पाया है। अब फिर से विभाग, हीरापुर बस टर्मिनल को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। संभवतः सितम्बर में विभाग टर्मिनल को शुरू कर सकता है।