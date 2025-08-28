Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur : हीरापुर बस टर्मिनल की शिफ्टिंग को लेकर आई नई डेट, राजस्थान परिवहन विभाग तैयारियों में फिर जुटा

Hirapur Bus Terminal : हीरापुर बस टर्मिनल को शिफ्ट करने को लेकर आया नया अपडेट। परिवहन विभाग संभवतः सितम्बर में टर्मिनल को शुरू कर सकता है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 28, 2025

Hirapur Bus Terminal shifting New Date Announced Rajasthan Transport Department again busy in Preparations
हीरापुर बस टर्मिनल की शिफ्टिंग की तैयारियां तेज। फोटो पत्रिका

Hirapur Bus Terminal : जयपुर शहर के नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड को परिवहन विभाग ने भले ही शिफ्ट कर दिया। लेकिन हीरापुर बस टर्मिनल को शिफ्ट करने में परिवहन विभाग के पसीने छूट रहे है। तीन बार कवायद करने के बाद भी विभाग बस टर्मिनल को शिफ्ट नहीं कर पाया है। अब फिर से विभाग, हीरापुर बस टर्मिनल को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। संभवतः सितम्बर में विभाग टर्मिनल को शुरू कर सकता है।

विभाग बैकफुट पर आ गया

परिवहन विभाग ने 31 अगस्त से बस टर्मिनल को शुरू करने की कवायद की थी। लेकिन निजी बस ऑपरेटर्स ने विरोध शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं ऑपरेटर्स ने हड़ताल कर दी थी। इसके बाद विभाग बैकफुट पर आ गया।

यह है पूरी प्लानिंग

अजमेर रोड पर 200 फीट चौराहे के पास बने हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करने के लिए परिवहन विभाग, जेसीटीएसएल, रोडवेज और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रही है। तय किया गया कि टर्मिनल से अजमेर रोड की और जाने वाली बसों का संचालन होगा।

रोडवेज इस रूट पर चलने वाली 25 फीसदी बसों का टर्मिनल से संचालित करेगा। यहां अजमेर रोड की और जाने वाली बसों का ठहराव होगा। बुकिंग कॉउंटर लगाए जाएंगे। वही, करीब 50 निजी बसों को चलाया जाएगा।

