जयपुर

विदेशी पावणों की फेवरेट बनी पिंकसिटी, पर्यटन के नक्शे पर मिली नई ऊंचाई, बना पसंदीदा डेस्टिनेशन

जयपुर। रेगिस्तान की रेत से लेकर झीलों की नगरी तक, राजस्थान ने पर्यटकों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। पर्यटन मंत्रालय की इंडिया टूरिज्म कंपेडियम 2025 की रिपोर्ट ने साबित भी कर दिया कि मेहमाननवाजी, किले, महल, हवेलियों और बेहतर कनेक्टिविटी ने राजस्थान को देश के पर्यटन नक्शे पर नई ऊंचाई दी है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 21, 2025

पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टीनेशन जयपुर, पत्रिका फाइल फोटो

पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टीनेशन जयपुर, पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। रेगिस्तान की रेत से लेकर झीलों की नगरी तक, राजस्थान ने पर्यटकों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। पर्यटन मंत्रालय की इंडिया टूरिज्म कंपेडियम 2025 की रिपोर्ट ने साबित भी कर दिया कि मेहमाननवाजी, किले, महल, हवेलियों और बेहतर कनेक्टिविटी ने राजस्थान को देश के पर्यटन नक्शे पर नई ऊंचाई दी है। राजस्थान आने वाले 80 फीसदी पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टीनेशन जयपुर है और आमेर किला, जंतर-मंतर, हवामहल, अल्बर्ट हॉल जैसे विश्व स्मारकों को देखना उनकी पहली पसंद के तौर पर सामने आए हैं।

250 देशों से आ रहे सैलानी

विदेशी नागरिकों को विश्व विरासत गुलाबी नगरी लुभा रही है। दुनियाभर के 250 से अधिक देशों से आने वाले सैलानियों में सबसे अधिक अमरीका से आ रहे हैं। यह ट्रेंड पिछले कुछ सालों से बदला है। विश्वविख्यात हवामहल, आमेर महल, जंतर-मंतर जैसे पर्यटन स्थल विदेशी सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। इन देशों से हर साल लाखों पर्यटक खिंचे चले आ रहे हैं।

यहां से भी आ रहे लाखों सैलानी

दुनिया के 10 प्रमुख देशों की बात करें तो अमरीका, यूके, फ्रांस के बाद ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, स्पेन, जापान, आयरलैंड और कनाडा से भी पर्यटक जयपुर घूमने आ रहे हैं। इन देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या साल-दर-साल डेढ़ से दोगुना गति से बढ़ रही है। कोरिया, मलेशिया, नींदरलैंड, पोलैंड, रूस और थाइलैंड के हजारों सैलानी जयपुर आ रहे हैं।

किस साल कौन से देश से कितने पर्यटक जयपुर आए (2022–2024)

देश202220232024
अमेरीका31,88668,36281,118
यूके11,75740,11654,180
फ्रांस10,06927,48333,653
ऑस्ट्रेलिया7,10722,13531,908
इटली5,11618,55127,104
जर्मनी6,59018,65224,438
स्पेन6,91218,18423,166
जापान2,04418,18416,851
आयरलैंड2,2769,91313,267
कनाडा3,7848,56811,729

अफसर ये बोले

जयपुर का हैरिटेज और यहां की संस्कृति लोगों को पसंद आ रही है। अब पर्यटक यहां के तीज-त्योहार में भी शामिल हो रहे हैं। यहां की समृद्ध परंपरा उन्हें आकर्षित कर रही है।
-राकेश छोलक, अधीक्षक, आमेर महल

