विदेशी पावणों की फेवरेट बनी पिंकसिटी, पर्यटन के नक्शे पर मिली नई ऊंचाई, बना पसंदीदा डेस्टिनेशन

जयपुर। रेगिस्तान की रेत से लेकर झीलों की नगरी तक, राजस्थान ने पर्यटकों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। पर्यटन मंत्रालय की इंडिया टूरिज्म कंपेडियम 2025 की रिपोर्ट ने साबित भी कर दिया कि मेहमाननवाजी, किले, महल, हवेलियों और बेहतर कनेक्टिविटी ने राजस्थान को देश के पर्यटन नक्शे पर नई ऊंचाई दी है। राजस्थान आने वाले 80 फीसदी पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टीनेशन जयपुर है और आमेर किला, जंतर-मंतर, हवामहल, अल्बर्ट हॉल जैसे विश्व स्मारकों को देखना उनकी पहली पसंद के तौर पर सामने आए हैं।