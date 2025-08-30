Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur : चोरी का ट्रक हरियाणा से बरामद, शातिर चोर गिरफ्तार, मात्र 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

Bharatpur Crime : भरतपुर के बयाना से चोरी के ट्रक का पुलिस ने मात्र एक दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 150 किलोमीटर तक तलाश कर ट्रक को हरियाणा के नूंह (मेवात) इलाके से बरामद किया। साथ ही ट्रक चुराने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 30, 2025

Bharatpur Crime : भरतपुर के बयाना से चोरी हुए हाइवा ट्रक का पुलिस ने मात्र एक दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 150 किलोमीटर तक तलाश कर ट्रक को हरियाणा के नूंह (मेवात) इलाके से बरामद किया। साथ ही ट्रक चुराने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

सूचना पर एएसपी एक्टिव, बनाई विशेष टीम

मामला बुधवार तड़के का है। कोटा निवासी चालक राजकुमार प्रजापत ने सूचना दी थी कि उसका ट्रक किराए के घर के बाहर से गायब हो गया। एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि शिकायत मिलते ही टाउन चौकी के हैड कांस्टेबल हंसराज नोनिया के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों और जीपीएस लोकेशन की मदद से वाहन का सुराग लगाया।

चोरी हुआ ट्रक जब्त, आरोपी गिरफ्तार

नूंह पुलिस की सहायता से मेवात इलाके में घेराबंदी की गई और वहां से चोरी हुआ ट्रक जब्त कर लिया गया। पुलिस ने मौके से चोरी के आरोपी 24 वर्षीय खालिद मेव को दबोच लिया। आरोपी हरियाणा के तावड़ू थाना क्षेत्र के गांव सालाका का रहने वाला है।

आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस

कोतवाली थाना पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों का पता लगाया जा सके।

30 Aug 2025 02:35 pm

