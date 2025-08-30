Bharatpur : चोरी का ट्रक हरियाणा से बरामद, शातिर चोर गिरफ्तार, मात्र 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

मामला बुधवार तड़के का है। कोटा निवासी चालक राजकुमार प्रजापत ने सूचना दी थी कि उसका ट्रक किराए के घर के बाहर से गायब हो गया। एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि शिकायत मिलते ही टाउन चौकी के हैड कांस्टेबल हंसराज नोनिया के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों और जीपीएस लोकेशन की मदद से वाहन का सुराग लगाया।