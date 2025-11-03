जयपुर की सड़क पर काल बनकर दौड़ा डंपर, जो दिखा, उसको कुचला, सामने आया हादसे का खौफनाक VIDEO

पुलिस व प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक्सप्रेस हाइवे कट से डेढ़ किलोमीटर दूर दोपहर करीब 12.55 बजे लोहा मंडी रोड पर पेट्रोल पंप के पास डंपर एक कार से टकराया गया। कार चालक से कहासुनी होने के बाद डंपर एक अन्य वाहन से और टकरा गया। इसके बाद करीब 700 मीटर रॉन्ग साइड डम्पर को दौड़ाते हुए ले गया। फिर डिवाइडर कट से सही लेन में डंपर को घुसा दिया। यहां पर भी एक बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक चालक उछलकर दूर जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद डम्पर की रफ्तार और बढ़ा दी। एक्सप्रेस कट से करीब 300 मीटर पहले से जो सामने आया उसे ही चपेट में ले लिया।