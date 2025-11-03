जयपुर की सड़क पर काल बनकर दौड़ा डंपर, जो दिखा, उसको कुचला, सामने आया हादसे का खौफनाक VIDEO

फोटो पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा स्थित लोहामंडी क्षेत्र में सोमवार दोपहर को दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। एक बेकाबू डंपर ने करीब एक दर्जन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई गंभीर घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस खौफनाक वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग सड़क पर गुजर रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार डंपर आता है और लोगों को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है। हादसा इतना खौफनाक था कि कई शव डंपर के नीचे फंस गए।
पुलिस व प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक्सप्रेस हाइवे कट से डेढ़ किलोमीटर दूर दोपहर करीब 12.55 बजे लोहा मंडी रोड पर पेट्रोल पंप के पास डंपर एक कार से टकराया गया। कार चालक से कहासुनी होने के बाद डंपर एक अन्य वाहन से और टकरा गया। इसके बाद करीब 700 मीटर रॉन्ग साइड डम्पर को दौड़ाते हुए ले गया। फिर डिवाइडर कट से सही लेन में डंपर को घुसा दिया। यहां पर भी एक बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक चालक उछलकर दूर जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद डम्पर की रफ्तार और बढ़ा दी। एक्सप्रेस कट से करीब 300 मीटर पहले से जो सामने आया उसे ही चपेट में ले लिया।
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई नेताओं ने राजधानी के हरमाड़ा स्थित लोहामंडी क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों एवं अधिकारियों को प्रभावितों को त्वरित राहत और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है।
उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की तथा शोक संतप्त परिजनों को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी हैं तथा सरकार उन्हें हरसंभव मदद उपलब्ध करवाएगी।
