Jaipur Accident: बेकाबू डंपर ने जो भी सामने आया उसे ​कुचल दिया, तस्वीरें देखकर दहल उठेगा दिल

जयपुर में डंपर का कहर। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर में सोमवार को तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला। हरमाड़ा थाना क्षेत्र के लोहा मंडी में बेकाबू डंपर दर्जनों वाहनों को रौंदता हुआ निकल गया। 300 मीटर तक जगह-जगह शव पड़े नजर आए तो सड़क भी खून से लाल हो गई।
इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, एक से दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 3 गंभीर घायलों का उपचार जारी है। इसके अलावा 6 घायलों का कांवटिया अस्पताल में उपचार चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब एक बजे डंपर लोहा मंडी पेट्रोल पंप की ओर से हाईवे पर चढ़ने के लिए जा रहा था। तभी डंपर अनियंत्रित हो गया और दर्जनों वाहनों को रौंदते हुए निकल गया। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने से यह भयावह हादसा हुआ।
बेकाबू डंपर को अपनी ओर आता देख लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते नजर आए। कुछ चालक वाहनों से निकलकर भागने लगे।
बेकाबू डंपर ने जो भी सामने आया, उसे कुचल दिया। चाहे वो वाहन हो या इंसान। यह नजारा देखकर आसपास के लोगों की रूह भी कांप उठी।
स्थानीय लोगों के मुताबिक 300 मीटर तक बेकाबू डंपर रास्ते पर दौड़ता रहा। इस दौरान जो भी वाहन या व्यक्ति सामने आया उसे डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया।
इतना ही नहीं डंपर को आते देख हड़बड़ाहट में कई वाहन भी आपस में टकरा गए।
हादसे के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल, एडिशनल स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
हादसे का खौफनाक मंजर कुछ लोगों ने कैमरे में कैद किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, हादसे के बाद भी तस्वीरें भी सामने आई है, जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठा।
