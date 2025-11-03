फलोदी बस हादसा: ‘पत्नी को जाने से मना किया था… फिर रोका नहीं,’ अस्पताल में बिलखते पति ने जो कहा…पढ़ें पूरी कहानी

जोधपुर। तुलसी एकादशी की रात सूरसागर नैनची बाग का हर घर जगमगा रहा था। कहीं अन्नकूट की तैयारियां थीं, तो कहीं दीपों से सजे आंगन में उत्सव का उल्लास था, लेकिन उसी रोशनी के बीच रात को एक पल ऐसा आया कि पूरे मोहल्ले को अंधकार में डूबो दिया। मतोड़ा में ट्रेलर व बस हादसे की खबर ने जैसे खुशियों पर विराम लगा दिया। हंसी से गूंजते आंगन सिसकियों से भर गए। अस्पताल में अपनों के शवों को देखकर परिजन बिलख उठे, जिन्हें आसपास मौजूद लोग संभालते नजर आए।