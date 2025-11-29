Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

ED: रैपिडो चालक के खाते में 331.36 करोड़ रुपए ट्रांसफर, उदयपुर की रॉयल शादी में हुए खर्च, गुजरात के कांग्रेस नेता से जुड़ा है कनेक्शन?

Udaipur News: उदयपुर में हुई एक भव्य रॉयल शादी में मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें रैपिडो चालक के खाते में 331.36 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू कर दी है।

उदयपुर

image

Akshita Deora

Nov 29, 2025

Bank Account

AI जनरेटेड तस्वीर

Money Laundering Scam: उदयपुर में पिछले साल हुई एक भव्य VIP शादी में रैपिडो चालक के खाते से करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू कर दी है। हैरानी की बात ये है कि चालक को इस भारी-भरकम लेन-देन की कोई जानकारी ही नहीं थी।

ईडी के सूत्रों के मुताबिक 19 अगस्त, 2024 से 16 , 2025 के बीच रैपिडो चालक के खाते में 331.36 करोड़ रुपए जमा हुए थे। शादी का खर्चा इसी खाते से किया गया। ईडी की टीम चालक के घर पहुंची तो खुलासा हुआ कि उसका घर बेहद साधारण है। उसे इस रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ईडी को पता चला कि चालक के नाम और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम पर फर्जी बैंक खाता खोला गया था।

नया पैटर्न

यह खुलासा लग्जरी इवेंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग के नए और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करता है, जहां फर्जी खातों के जरिए भारी धनराशि खर्च कर आय के वास्तविक स्रोत को छुपाया जाता है।

गुजरात के कांग्रेस नेता से जुड़े हैं तार!

ईडी को शक है कि पूरा मामला गुजरात के एक कांग्रेस नेता से जुड़ा हो सकता है। उसकी शादी उदयपुर के प्रसिद्ध रिसॉर्ट में हुई थी। उसी शादी के लिए फर्जी खाते से करोड़ों रुपए के भुगतान किए गए थे।

हैरानी यह भी है कि शादी आयोजन के लिए रिसॉर्ट के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट पर भी फर्जी हस्ताक्षर मिले हैं। रैपिडो चालक लगातार यही कह रहा है कि उसे न तो इस खाते के बारे में कोई जानकारी है और न ही इस शादी से उसका कोई संबंध है। ईडी इस मामले की आगे तहकीकात कर रही है।

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / ED: रैपिडो चालक के खाते में 331.36 करोड़ रुपए ट्रांसफर, उदयपुर की रॉयल शादी में हुए खर्च, गुजरात के कांग्रेस नेता से जुड़ा है कनेक्शन?

