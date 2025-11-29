ED: रैपिडो चालक के खाते में 331.36 करोड़ रुपए ट्रांसफर, उदयपुर की रॉयल शादी में हुए खर्च, गुजरात के कांग्रेस नेता से जुड़ा है कनेक्शन?

ईडी के सूत्रों के मुताबिक 19 अगस्त, 2024 से 16 , 2025 के बीच रैपिडो चालक के खाते में 331.36 करोड़ रुपए जमा हुए थे। शादी का खर्चा इसी खाते से किया गया। ईडी की टीम चालक के घर पहुंची तो खुलासा हुआ कि उसका घर बेहद साधारण है। उसे इस रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ईडी को पता चला कि चालक के नाम और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम पर फर्जी बैंक खाता खोला गया था।