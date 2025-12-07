Chittorgarh: शोकसभा में फायरिंग की गूंज, चचेरे भाई ने सबक सिखाने के लिए भाई पर बरसाईं गोलियां

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों भाईयों में घरेलू विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। आरोपी नरेश पिछले कई दिनों से अपने चचेरे भाई सुनिल को सबक सिखाने की योजना बना रहा था। शनिवार सुबह शोकसभा में सुनिल अपने साथी राजू के साथ पहुंचा तो आरोपी नरेश पहले तो आगबबूला हो गया और अचानक उसने देशी कट्टा निकालकर फायर कर दिया। हमले में सुनिल तो बाल बाल बच गया लेकिन राजू को गोली लग गई और वह वहीं पर गिर पड़ा। सूचना मिलने पर बड़ीसादड़ी, निकुंभ, मंगलवाड़, कपासन थानाधिकारी मयजाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी नरेश की तलाश तेज कर कई स्थानों पर दबिश भी दी है। हमले में घायल राजू की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।