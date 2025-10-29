राजस्थान में अजयराज हत्याकांड: सीन रि-क्रिएट में आरोपी बोला, सबसे पहले विनोद गुर्जर ने चलाई गोली

कोतवाली थाना क्षेत्र में एक जून की रात सेमलपुरा चौराहे स्थित एक होटल की छत पर मोडजी का मिन्नाणा निवासी अजयराज सिंह व उसके साथी खाना खा रहे थे। वहां मौजूद विरोधी गुट के मनोज चौधरी ने रेकी कर अजयराज सिंह झाला की लोकेशन देकर गंगरार के डेट निवासी ईश्वर सिंह उर्फ हरिओम सिंह व उसके साथियों को होटल पर बुलाया। ईश्वर सिंह अपने 3 गाड़ियों में 15 साथियों के साथ होटल पहुंचे और अजयराज सिंह व उसके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अजयराज सिंह की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अजयराज सिंह की दो कार में तोड़फोड़ कर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।