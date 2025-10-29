Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

राजस्थान में अजयराज हत्याकांड: सीन रि-क्रिएट में आरोपी बोला, सबसे पहले विनोद गुर्जर ने चलाई गोली

चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को पुलिस घटना स्थल पर लेकर गई, जहां सीन रि-क्रिएट किया गया।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

Oct 29, 2025

फोटो पत्रिका

चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के सेमलपुरा चौराहे के निकट होटल विकास में खाना खाते समय युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को पुलिस मंगलवार शाम घटना स्थल पर लेकर गई, जहां सीन रि-क्रिएट किया गया। मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर डेट निवासी ईश्वरसिंह ने पुलिस को बताया कि होटल में घुसने के बाद सबसे पहले विनोद गुर्जर ने फायरिंग की थी।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने, हर्षवर्धन सिंह आदि ने भी फायरिंग की थी। मृतक मोड का मिन्नाणा निवासी अजयराज सिंह को किसने गोली मारी थी। इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस यही बात पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जब तीन-चार आरोपियों ने फायरिंग की थी तो फिर अजयराज सिंह की मौत किसकी ओर से चलाई गई गोली से हुई थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि भैरू झूंपड़ा ने भी फायरिंग की थी। जब पुलिस ने पूछा कि अजयराज सिंह को गोली किसने मारी थी तो आरोपी इस सवाल पर टालमटोल करता दिखा।

यह था मामला

कोतवाली थाना क्षेत्र में एक जून की रात सेमलपुरा चौराहे स्थित एक होटल की छत पर मोडजी का मिन्नाणा निवासी अजयराज सिंह व उसके साथी खाना खा रहे थे। वहां मौजूद विरोधी गुट के मनोज चौधरी ने रेकी कर अजयराज सिंह झाला की लोकेशन देकर गंगरार के डेट निवासी ईश्वर सिंह उर्फ हरिओम सिंह व उसके साथियों को होटल पर बुलाया। ईश्वर सिंह अपने 3 गाड़ियों में 15 साथियों के साथ होटल पहुंचे और अजयराज सिंह व उसके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अजयराज सिंह की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अजयराज सिंह की दो कार में तोड़फोड़ कर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।

अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में ओमप्रकाश शर्मा की ओर से दी गई रिपोर्ट पर कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सरिता सिंह निर्देशन व विनय चौधरी के सुपरविजन में कोतवाली थाना प्रभारी तुलसीराम की टीम ने मुख्य आरोपी गंगरार थानान्तर्गत डेट गांव निवासी ईश्वरसिंह उर्फ हरिओम सिंह पुत्र अक्षय सिंह चौहान व भैरूसिंह जी का चौकियां निवासी राजपाल सिंह पुत्र दलपत सिंह को उदयपुर में हिरण मगरी स्थित सेक्टर नंबर 4 मनवाखेड़ा रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया।

ईश्वरसिंह की सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक विनय चौधरी की टीम ने आरोपी राजपाल को चौकियां गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ईश्वरसिंह गंगरार थाने का हिस्ट्रीशीटर है। दोनों आरोपी एक नवंबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पिस्टल, पाइप व कार जब्त की है। इस मामले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भैरू झूंपड़ा सहित अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime News : पड़पोते ने दादी को मौत के घाट उतारा, मोबाइल से मिला सुराग, हत्या की ये थी बड़ी वजह
जोधपुर
Rajasthan Crime News Jodhpur Grandson kills grandmother mobile phone clues reveal main reason behind murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 02:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / राजस्थान में अजयराज हत्याकांड: सीन रि-क्रिएट में आरोपी बोला, सबसे पहले विनोद गुर्जर ने चलाई गोली

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम, बच्चे चखेंगे श्रीकृष्ण भोग

चित्तौड़गढ़

Rajasthan : बेटियों के लिए CBSE की सौगात, सिंगल गर्ल चाइल्ड की छात्रवृत्ति हुई दोगुनी, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

CBSE gift for Rajasthan daughters single girl child scholarship doubled
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News: कश्मीरी सेब से मटर 4 गुना ज्यादा महंगा, सीजन की सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर

चित्तौड़गढ़

Good News: किसानों के लिए अब फार्म पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज खोलना होगा आसान, मिलेगी 50 फीसदी तक सब्सिडी

चित्तौड़गढ़

शिक्षा विभाग: पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी तो ठहर गई डीपीसी की रफ्तार, थर्ड ग्रेड शिक्षकों को प्रमोशन का इंतजार

चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.