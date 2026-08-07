Ankylosing Spondylitis: 40 साल से कम है उम्र और कमर में रहता है दर्द तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का संकेत भी हो सकता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें लक्षण

Ankylosing Spondylitis Symptoms: आजकल की भागदौड़ में कमर दर्द होना बहुत आम बात हो गई है। अक्सर हम सोच लेते हैं कि गलत तरीके से बैठने, दिनभर कुर्सी पर पड़े रहने या थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से कम है और यह दर्द पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसे सिर्फ थकान मानकर भूलने की गलती न करें। मेयो क्लिनिक के मुताबिक, महीनों तक बने रहने वाला यह कमर दर्द एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस (Ankylosing Spondylitis) का इशारा हो सकता है। इसे एक्सियल स्पोंडिलोआर्थराइटिस भी कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी में होने वाली एक तरह की सूजन की बीमारी है, जो मुख्य रूप से पीठ की हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है। अगर यह सूजन छाती की पसलियों और जोड़ों तक पहुंच जाए, तो इंसान को गहरी सांस लेने में भी खिंचाव और परेशानी महसूस होने लगती है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी आखिर क्या है और इसे समय रहते पहचानना क्यों जरूरी है।