2026 में लौट रही हैं ‘भूली-बिसरी’ जानलेवा बीमारियां! क्या बचपन में लगे टीके आज भी असरदार है?

हालिया रिसर्च और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जापान में 2025 की पहली छमाही में 'काली खांसी' के इतने मामले आए, जितने पिछले कई सालों के कुल योग से भी ज्यादा थे। इसे "100-day cough" कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण हफ्तों तक पीछा नहीं छोड़ते। अमेरिका के CDC (सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल) ने भी पुष्टि की है कि 2024 और 2025 में संक्रमण की दर प्री-पेंडेमिक स्तर से कहीं ऊपर निकल गई है।