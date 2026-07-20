हर Biopsy का मतलब कैंसर नहीं, मेयो क्लिनिक से जानें कब पड़ती है इसकी जरूरत और कैसे होती है यह जांच

बायोप्सी एक ऐसी मेडिकल जांच है जिसमें डॉक्टर आपके शरीर के सेल्स (कोशिकाओं) या टिशू (ऊतकों) का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। इसके बाद इस सैंपल को लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे बारीकी से जांचा जाता है ताकि यह पता चल सके कि वहां कोई बीमारी पनप रही है या नहीं। जब सीटी स्कैन, एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट यह नहीं बता पाते कि शरीर के अंदर की गांठ या बदलाव किस वजह से है, तब डॉक्टर सटीक बीमारी पकड़ने के लिए बायोप्सी का सहारा लेते हैं।