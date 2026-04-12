Iran US Talk: ‘अगर शांति वार्ता फेल हो जाती है, तो फिर से युद्ध छिड़ जाएगा’, कांग्रेस के बड़े नेता ने कर दिया ऐलान

Iran US Talk: अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटों तक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई। यह वार्ता ईरान-अमेरिका युद्ध को समाप्त करने और तनाव को कम करने के लिए की गई थी, लेकिन इस बैठक के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेड़ी वेंस ने घोषणा की कि वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं आ पाई है। यह बातचीत क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी मानी जा रही थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा है। इस बातचीत के असफल होने पर कांग्रेस नेता उदित राज और इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।