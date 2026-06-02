वैज्ञानिक बनने का सपना अधूरा रह गया, जॉइनिंग लेटर से पहले दिल्ली हादसे में गई युवा इंजीनियर की जान

आपको बता दें कि इंटरव्यू के ठीक पांच दिन बाद यानी 30 मई की शाम को कपिल सैदुलाजब स्थित एक कैंटीन में अपने दोस्तों से मिलने पहुंचे थे। तभी अचानक कैंटीन के बगल में स्थित एक बहुमंजिला इमारत भरभराकर ढह गई। इस मलबे की चपेट में वह कैंटीन भी आ गई, जिसमें कपिल बैठे थे। हादसे से चंद मिनट पहले शाम करीब 7:23 बजे कपिल ने अपनी छोटी बहन रितिका से फोन पर हंसते हुए बात की थी और दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का जिक्र किया था। लेकिन करीब आधे घंटे बाद रात 7:55 बजे जब कपिल का दोबारा फोन आया, तो उनकी आवाज बेहद गंभीर और दर्द से कराह रही थी। उन्होंने अपने पिता राजेश लवानिया से कहा, 'पापा, मेरी हालत बहुत खराब है, आप लोग तुरंत आ जाओ, मुझे अस्पताल ले जा रहे हैं।'