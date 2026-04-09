AAP से टकराव के बीच राघव चड्ढा ने दिया बड़ा संकेत- क्या बनाएंगे नई पार्टी?

कुछ दिन पहले AAP ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया और उनकी जगह अशोक कुमार मित्तल को जिम्मेदारी दे दी। इसके साथ ही उन्हें संसद में पार्टी के कोटे से बोलने से भी रोका गया। यह फैसला उस समय आया जब वे सोशल मीडिया पर मध्यम वर्ग के मुद्दे उठाकर चर्चा में आ रहे थे। पार्टी ने राघव पर आरोप लगाए कि वह बीजेपी के लिए नरम रवैया रख रहे हैं और गंभीर मुद्दों की जगह एयरपोर्ट पर समोसे की कीमत जैसे विषय उठा रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी बने।