50 लाख और सरकारी नौकरी का लालच, बेटे ने ही ली पिता-चाचा की जान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Delhi double murder case: हाल ही में दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना क्षेत्र में एक फ्लैट के अंदर दो सगे भाइयों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय देवेंद्र कुमार और 48 वर्षीय अमित के रूप में हुई। शुरुआत में यह मामला संदिग्ध था, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी तो यह एक सोची-समझी साजिश निकली। दिल्ली पुलिस ने इस डबल मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। सबूतों के आधार पर पुलिस ने कड़ियों को जोड़ते हुए देवेंद्र कुमार के बेटे ईश्वर को हिरासत में ले लिया है।