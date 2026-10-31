नशे का खेल: गुलाब जल की आड़ में बना रहे थे नशा, 1102 किलो सामग्री जब्त

Jalaun Drug Factory Raid: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रामपुरा गांव में गुलाब जल बनाने के नाम पर चल रही एक फैक्ट्री में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की लैब मिलने का खुलासा हुआ है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 1,102.88 किलो नशीले पदार्थ, अर्धनिर्मित सामग्री और रसायन जब्त किए। बरामदगी का मूल्य 200 करोड़ रुपए से अधिक होने का दावा किया गया है। इस मामले में हेमेन्द्र कुशवाहा और संतोष को गिरफ्तार किया गया है, जबकि प्लॉट मालिक शैलेन्द्र सिंह पाल की तलाश जारी है।