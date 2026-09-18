कन्नौज में भीषण सड़क हादसा: पोल से टकराकर पेड़ में घुसी तेज रफ्तार कार, दो युवकों की दर्दनाक मौत, दो गंभीर

Kannauj Road Accident:कन्नौज में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पोल से टकराने के बाद पेड़ से लड़ गई। जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। कार में चार युवक बैठे थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। दो अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि घायलों में एक को कानपुर रेफर कर दिया गया है। एक का इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।‌ मामला तिर्वा कोतवाली क्षेत्र का है।