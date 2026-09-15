कन्नौज में 45 लाख के मादक पदार्थ के साथ चार गिरफ्तार, उन्नाव से लाकर हरदोई में देनी थी डिलीवरी

Four inter-district drug smugglers arrested in kannauj: कन्नौज में एएनटीएफ लखनऊ (ANTF Lucknow) और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध को रुकवाया। पूछताछ और निरीक्षण के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों के पास से मादक पदार्थ बरामद किया गया। जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 45 लाख रुपए बताई गई है। इसके साथ ही आईफोन, एंड्राइड और नगदी भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। पूछताछ के दौरान तस्करों ने बताया कि मादक पदार्थ उन्नाव से लेकर आए हैं।‌ तस्करों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए तस्करों के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।