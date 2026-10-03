उन्नाव में 7 लेखपाल 10 साल से अधिक समय से जमे, डीएम के निर्देश पर हुई जांच में खुलासा

List of lekhpal prepared in Unnao: उन्नाव में सात लेखपाल एक ही स्थान में 10 साल से अधिक वर्षों से कार्य कर रहे हैं।‌ सदर तहसीलदार की बनाई गई सूची में यह जानकारी दी गई है। खास बात यह है कि यह सभी लेखपाल सदर तहसील से जुड़े हुए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच और बनाई गई सूची के बाद यह खुलासा हुआ है। इनमें सत्यम गुप्ता, प्रियंका मिश्रा, यज्ञ प्रकाश दीक्षित, अरविंद गुप्ता, महेंद्र यादव, आशीष श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला शामिल है। तहसीलदार सदर की तरफ से जारी की गई सूची में यह जानकारी दी गई है।‌‌