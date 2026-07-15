‘सरकार की चुप्पी जानलेवा है’, सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतरे अनुराग कश्यप, इंस्टाग्राम पोस्ट कर निकाला गुस्सा

अनुराग कश्यप ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि एक समय था जब भूख हड़ताल का महत्व होता था और कोई भी व्यक्ति यूं ही इस रास्ते को नहीं चुनता। उन्होंने कहा कि केवल वही व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकता है, जिसे सच और न्याय पर भरोसा हो। इसके साथ ही, उन्होंने लिखा कि उनके भीतर वो साहस नहीं है जो सोनम वांगचुक ने दिखाया है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों की चुप्पी बेहद परेशान करने वाली है। अनुराग ने कहा कि वो सोनम वांगचुक जैसे साहसी व्यक्ति के साथ खड़े हैं। दरअसल, एक अन्य पोस्ट में उन्होंने सत्ता पर कमेंट करते हुए लिखा कि अब चुप रहना भी शर्मनाक लगने लगा है।