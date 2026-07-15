‘मैं नींबू पानी पिलाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी’, 18 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक के लिए राखी सावंत ने कही ऐसी बात

बता दें, इससे पहले एक्ट्रेस शबाना आजमी ने भी सोनम वांगचुक से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और अनशन खत्म करने की अपील की थी। स्वरा भास्कर जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल हुई थीं, जबकि आयशा खान ने मीडिया से अपील की थी कि ग्लैमर और विवादों से आगे बढ़कर ऐसे सामाजिक और जनहित के मुद्दों को भी प्रमुखता से दिखाया जाए।सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। उनकी सेहत को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। इसी बीच अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियां अपने-अपने तरीके से उनके समर्थन में सामने आ रही हैं।