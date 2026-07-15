‘शिवांगी जोशी का हर शो में रहा अफेयर’, ‘Lock Upp 2’ में शिल्पा शिंदे के बयान पर जन्नत जुबैर ने किया पलटवार, बोलीं- ‘मैं जानती हूं वो कैसी हैं’

बतौर चाइल्ड एक्टर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली और सोशल मीडिया इंफ्ल्यूंसर जन्नत जुबैर ने शो के दौरान शिल्पा शिंदे द्वारा शिवांगी जोशी की चरित्र पर लगाए गए लांछन पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और उनके लिए एक स्टोरी भी शेयर की है। जन्नत ने अपनी स्टोरी में लिखा, ये बहुत अजीब है कि लोग कितनी आसानी से किसी को जाने बिना उसके कैरेक्टर को जज कर लेते हैं…। इसके आगे उन्होंने लिखा, 'मैं शिवांगी को सालों से जानती हूं, और मैं जानती हूं कि उसके क्या वैल्यूज हैं और वो कैसी इंसान है। इसलिए उसके बारे में इस तरह बात होते देखना मुझे ठीक नहीं लगता। आप किसी से सहमत नहीं हो सकते, उसके कामों की बुराई कर सकते हैं, या अलग नज़रिया रख सकते हैं। लेकिन किसी औरत के कैरेक्टर पर हमला करना कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं बनना चाहिए।"