मुंबई-सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस अब पालघर में भी रुकेगी, पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सुविधा

वहीं, ट्रेन संख्या 12935 बांद्रा टर्मिनस-सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस 15 जुलाई 2026 से पालघर स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन सुबह 7:58 बजे पालघर पहुंचेगी और 8:00 बजे प्रस्थान करेगी। पालघर में नए ठहराव के कारण आगे के स्टेशनों पर ट्रेन के पहुंचने और रवाना होने का समय बदल गया है। अब यह ट्रेन सुबह 07:58 बजे पालघर आएगी और 08:00 बजे आगे के लिए छूटेगी। इसके बाद यह सुबह 08:16 बजे बोईसर, 08:42 बजे उमरगाम रोड, 09:02 बजे वापी, 09:23 बजे वलसाड, 09:39 बजे बीलीमोरा और 09:56 बजे नवसारी पहुंचेगी, जहां से रवाना होकर सुबह 10:40 बजे यह अपने अंतिम स्टेशन सूरत पहुंचेगी।