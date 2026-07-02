पंढरपुर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाएगा 54 आषाढ़ी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा टाइम टेबल

Ashadi Yatra Special Trains: आषाढ़ी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 22 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक पंढरपुर में आयोजित होने वाली आषाढ़ी यात्रा के लिए पंढरपुर और मिरज के लिए कुल 54 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे का कहना है कि यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी।