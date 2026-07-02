37 जगहों पर की थी केतन को मारने की प्रैक्टिस! सिया को लेकर साजिश वाली जगह पहुंची पुलिस, अहम सबूत जुटाए

Siya Goyal Chetan Chaudhary: पुणे के रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 26 वर्षीय केतन की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी के खिलाफ पुलिस लगातार सबूत जुटा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को पुणे ग्रामीण पुलिस ने सिया गोयल को साथ लेकर कई अहम जगहों पर पंचनामा किया और मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए।