क्या जल्द दुल्हन बनेंगी कृति सेनन? जीजा Stebin Ben का बयान हो रहा वायरल

गलट्टा इंडिया को दिए इंटरव्यू में स्टेबिन बेन से जब कृति सेनन की शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोग अक्सर ये पूछते हैं क्योंकि छोटी बहन की शादी हो चुकी है और अब सभी बड़ी बहन की शादी का इंतजार कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वो इस विषय पर कृति से चर्चा नहीं करते, बल्कि ऐसे सवालों के बीच हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं। बता दें, स्टेबिन के अनुसार कृति अपने करियर में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है।