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क्या जल्द दुल्हन बनेंगी कृति सेनन? जीजा Stebin Ben का बयान हो रहा वायरल

Stebin Ben Talks About Kriti Sanon Wedding: कृति सेनन और कबीर बाहिया के रिश्ते की चर्चाओं के बीच सिंगर स्टेबिन बेन ने पहली बार एक्ट्रेस की शादी पर प्रतिक्रिया दी है। जानिए उन्होंने इंटरव्यू में और क्या कहा…
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Jul 02, 2026

कृति सेनन और कबीर बाहिया

कृति सेनन और कबीर बाहिया (IMDb)

Stebin Ben Talks About Kriti Sanon Wedding: एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों बिजनेसमैन कबीर बाहिया के साथ रिश्ते की चर्चाओं को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिश्ते पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस बीच कृति के जीजा और सिंगर स्टेबिन बेन ने पहली बार उनकी शादी को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि शादी का फैसला पूरी तरह कृति का होना चाहिए और उन्हें सही समय का इंतजार करने की आजादी मिलनी चाहिए।

शादी के फैसले पर बोले Stebin Ben

गलट्टा इंडिया को दिए इंटरव्यू में स्टेबिन बेन से जब कृति सेनन की शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लोग अक्सर ये पूछते हैं क्योंकि छोटी बहन की शादी हो चुकी है और अब सभी बड़ी बहन की शादी का इंतजार कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वो इस विषय पर कृति से चर्चा नहीं करते, बल्कि ऐसे सवालों के बीच हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं। बता दें, स्टेबिन के अनुसार कृति अपने करियर में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है।

'सही समय आने पर खुद फैसला लेंगी'

स्टेबिन बेन ने इस पर बताया कि छोटे शहर से आकर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाना बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में लोगों को कृति पर शादी का दबाव नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कृति को लगेगा कि उन्हें सही लाइफ पार्टनर मिल गया है और वो शादी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होंगी, तभी वो ये फैसला लेंगी। उनके मुताबिक, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेने की पूरी आजादी होनी चाहिए।

कृति सेनन और बिजनेसमैन कबीर बाहिया

बता दें, कृति सेनन और बिजनेसमैन कबीर बाहिया का नाम पिछले करीब 2 साल से साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। इसके बावजूद दोनों की साथ में तस्वीरें और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और अभी हाल ही में कबीर बाहिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो एक अन्य लड़की के साथ नजर आए थे।

इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के ब्रेकअप की अटकलें शुरू हो गई थीं। हालांकि बाद में सामने आया कि वीडियो में दिख रही लड़की कबीर की फैमिली फ्रेंड हैं, जिन्हें वो बहन जैसा मानते हैं। इसके कुछ समय बाद कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर अपना फोटो शेयर किया, जिसमें एक तस्वीर में कबीर बाहिया भी नजर आए।

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Entertainment

Published on:

02 Jul 2026 04:41 pm

Hindi News / Entertainment / क्या जल्द दुल्हन बनेंगी कृति सेनन? जीजा Stebin Ben का बयान हो रहा वायरल

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