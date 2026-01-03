3 जनवरी 2026,

शनिवार

मनोरंजन

जल्द दूल्हा बनेंगे सिंगर स्टेबिन बेन? नूपुर सेनन को घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज और चमकाई बड़ी डायमंड रिंग

Kriti Sanon Sister Wedding: सोशल मीडिया पर इस समय सिंगर स्टेबिन बेन और नूपुर सेनन की रोमांटिक तस्वीरों ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी हैं। खबरों की मानें तो स्टेबिन बेन जल्द ही दूल्हा बनने की तैयारी में हैं, क्योंकि उन्होंने बेहद ही फिल्मी और खूबसूरत अंदाज में नूपुर सेनन को शादी के लिए प्रपोज किया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 03, 2026

जल्द दूल्हा बनेंगे सिंगर स्टेबिन बेन? नूपुर सेनन को घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज और चमकाया बड़ी डायमंड रिंग

सिंगर स्टेबिन बेन और नूपुर सेनन (सोर्स: X @t2telegraph)

Kriti Sanon Sister Wedding: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के घर जल्द ही शहनाइयां बजने वाली हैं। उनकी छोटी बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन ने आखिरकार अपनी शादी की खबरों पर मुहर लगा दी है। बता दें, फेमस सिंगर स्टेबिन बेन और नूपुर लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और अब इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है।

नूपुर सेनन को घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज और चमकाया बड़ी डायमंड रिंग

नूपुर सेनन ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर ग्रैंड प्रपोजल की कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। ये तस्वीरें किसी फिल्म के सीन जैसी नजर आ रही हैं। एक आलीशान यॉट (Yacht) पर, नीले आसमान के नीचे स्टेबिन बेन घुटनों पर बैठकर नूपुर को प्रपोज करते नजर आए है। उनके पीछे कुछ डांसर्स ने एक बैनर पकड़ रखा था, जिस पर लिखा था- 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?' (Will You Marry Me?)।

साथ ही, नूपुर ने अपनी सगाई की बड़ी 'मार्कीज कट' डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर की हैं। उन्होंने इस खास पल के लिए एक इमोशनल कैप्शन लिखा, "शायदों से भरी इस दुनिया में, ये मेरे लिए अब तक की सबसे आसान हां थी।" खबरों के मुताबिक, नूपुर और स्टेबिन इसी महीने राजस्थान के उदयपुर में सात फेरे लेंगे। बताया जा रहा है कि शादी का जश्न 11 जनवरी से शुरू होगा और ये 3 दिनों तक चलने वाला एक भव्य समारोह होगा। इस शादी में परिवार के सदस्यों के अलावा फिल्म और संगीत जगत के कुछ करीबी दोस्त शामिल होंगे।

सगाई की खबर सामने आते ही सेलिब्रिटीज ने कमेंट सेक्शन में

बता दें, सगाई की इन कैंडिड फोटोज में बड़ी बहन कृति सेनन भी नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में कृति अपनी छोटी बहन और होने वाले जीजा स्टेबिन को बड़े प्यार से गले लगती दिख रही हैं। नूपुर और स्टेबिन के इस ऑफिशियल ऐलान के बाद बॉलीवुड गलियारों में खुशी की लहर है।

अब सगाई की खबर सामने आते ही सेलिब्रिटीज ने कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाना शुरू कर दिया है। सोनाक्षी सिन्हा के पति जहीर इकबाल, गायक सचेत टंडन, अभिनेता करण टैकर और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट सुकृति ग्रोवर ने इस जोड़े को बधाई दी। फैंस भी इस जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और अब सभी को 11 जनवरी का इंतजार है, जब नूपुर दुल्हन के जोड़े में नजर आएंगी।

