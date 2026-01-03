जल्द दूल्हा बनेंगे सिंगर स्टेबिन बेन? नूपुर सेनन को घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज और चमकाई बड़ी डायमंड रिंग

साथ ही, नूपुर ने अपनी सगाई की बड़ी 'मार्कीज कट' डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर की हैं। उन्होंने इस खास पल के लिए एक इमोशनल कैप्शन लिखा, "शायदों से भरी इस दुनिया में, ये मेरे लिए अब तक की सबसे आसान हां थी।" खबरों के मुताबिक, नूपुर और स्टेबिन इसी महीने राजस्थान के उदयपुर में सात फेरे लेंगे। बताया जा रहा है कि शादी का जश्न 11 जनवरी से शुरू होगा और ये 3 दिनों तक चलने वाला एक भव्य समारोह होगा। इस शादी में परिवार के सदस्यों के अलावा फिल्म और संगीत जगत के कुछ करीबी दोस्त शामिल होंगे।