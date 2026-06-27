27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

क्या कृति सेनन और रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया का हो गया ब्रेकअप? दूसरी लड़की संग स्पॉट होते ही उठे सवाल

Kriti Sanon Rumoured Boyfriend Kabir Bahia Spotted Another Girl: कृति सेनन और कबीर बहिया के बीच कथित ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं क्योंकि कबीर बहिया को दूसरी लड़की के साथ स्पॉट किया गया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jun 27, 2026

Kriti Sanon Rumoured Boyfriend Kabir Bahia

Kriti Sanon Rumoured Boyfriend Kabir Bahia (instagram:KritiSanon/Reddit post)

Kriti Sanon Rumoured Boyfriend Kabir Bahia Spotted Another Girl: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन एक बार फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। बता दें, लंबे समय से बिजनेसमैन कबीर बाहिया के साथ उनके रिश्ते की अफवाहें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रही हैं और दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है, हालांकि उन्होंने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है।

क्या कृति और कबीर का ब्रेकअप हो गया है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि कबीर बाहिया को एक पार्टी में किसी दूसरी लड़की के साथ देखा गया। ये पोस्ट एक इंस्टाग्राम रील के स्क्रीनशॉट पर बेस्ड है। बता दें, वीडियो में कबीर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में नजर आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट यूजर्स ने उनके साथ मौजूद लड़की को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए।

कबीर बाहिया के इस पोस्ट को वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या कृति और कबीर का ब्रेकअप हो गया है, जबकि कई यूजर्स ने बिना किसी पुष्टि के इस तरह की अटकलें लगाने को गलत बताया। तो वहीं दूसरे यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किए, तो कुछ ने कहा कि केवल एक वीडियो के आधार पर किसी के रिश्ते पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है।

कृति और कबीर के रिश्ते की चर्चा हुई तेज

स्टार्स कृति और कबीर के रिश्ते की चर्चा पहले भी कई बार हो चुकी है। दोनों को छुट्टियों, फैमिली फंक्शन और खास आयोजनों में साथ देखा गया है। कबीर बाहिया इस साल की शुरुआत में कृति की बहन नूपुर सेनन की शादी में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद रिश्ते की खबरों ने और जोर पकड़ लिया था। दोनों के बीच करीब 9 साल का उम्र का अंतर भी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है।

बता दें, इन तमाम चर्चाओं के बीच न तो कृति सेनन और न ही कबीर बाहिया ने अपने रिश्ते और कथित ब्रेकअप को लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया है। ऐसे में फिलहाल वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ अटकलों तक ही सीमित हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

27 Jun 2026 12:13 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / क्या कृति सेनन और रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया का हो गया ब्रेकअप? दूसरी लड़की संग स्पॉट होते ही उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रील्स से प्लेलिस्ट तक! जानिए क्यों नितिन मुकेश के ‘वफा न रास आई’ गाने में आशिक ढूंढते हैं सुकून

Nitin mukesh Birthday Special song wafa na raas aayi classic sad song for broken hearts
बॉलीवुड

‘मैं सासंद-विधायक नहीं जो बिक जाऊं’, शेखर सुमन ने अपने शो से भरी हुंकार, बोले- मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता

Shekhar Suman Tonite Show
बॉलीवुड

दामाद KL राहुल को लेकर बेहद अंधविश्वासी हैं सुनील शेट्टी, सुनाया वानखेड़े स्टेडियम का डरावना किस्सा

Suniel Shetty Superstition about son-in-law KL Rahul he not watch kl rahul live match batting reason reveals
बॉलीवुड

‘लड़की धक्का मार देगी, प्यार मत करना’, केतन अग्रवाल हत्याकांड पर राखी सावंत का बेबाक बयान

Ketan Agarwal Murder Case
बॉलीवुड

पहली मुलाकात से शादी तक, पंचम दा और आशा भोसले की प्रेम कहानी में लगे 30 साल

RD Burman Birth Anniversary
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.