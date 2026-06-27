क्या कृति सेनन और रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया का हो गया ब्रेकअप? दूसरी लड़की संग स्पॉट होते ही उठे सवाल

Kriti Sanon Rumoured Boyfriend Kabir Bahia Spotted Another Girl: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन एक बार फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। बता दें, लंबे समय से बिजनेसमैन कबीर बाहिया के साथ उनके रिश्ते की अफवाहें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रही हैं और दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है, हालांकि उन्होंने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है।