कौन हैं पामेला सेरेना? ‘कभी खुशी कभी गम’ के आइकॉनिक सीन को LOCK UP 2 में रीक्रिएट कर आई चर्चा में

इस सबके बीच में आकांक्षा चमोला एंट्री करती हैं और पामेला को गले लगाते हुए कहती हैं, "किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है।" तभी सुनीता आहूजा मजाक में कहती हैं, 'हम देख सकते हैं, हम तो औरतें हैं ना।' दरअसल, इस पर पामेला और आकांक्षा हंसते हुए जवाब देती हैं, 'नहीं हमें औरतों को भी नहीं दिखता।' इसके बाद सेट पर मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगते हैं, जबकि सुनीता आहूजा का रिएक्शन भी दर्शकों का ध्यान खींचता है। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।